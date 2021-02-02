Хабаровск, , 07:29 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск турфирмы «Флай Конкорд» и взыскал с ассоциации «Хоккейный клуб «Амур» более 53,53 млн рублей долга по договору, а также пени за просрочку. Вердикт судьи Бушкарева ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иск Иван Шилов © ИА REGNUM

Претензии к клубу, который играет в Континентальной хоккейной лиге, основаны на договоре от 7 ноября 2016 года. По нему «Флай Конкорд» обязался осуществить чартерные авиарейсы по заранее согласованным маршрутам. Услуги были оказаны, но не оплачены, что и стало основанием для обращения в суд.

Судья Бушкарев взыскал в пользу ООО «задолженность по договору №4−01/16 от 07.11.2016 года за услуги, оказанные согласно приложениям к договору №37 от 25.08.2020 года, №38 от 03.09.2020 года, №39 от 18.09.2020 года в размере 53 538 000 рублей 00 копеек, пени за просрочку оплаты задолженности по договору по состоянию на 19.10.2020 года в размере 384 772 рубля 00 копеек». Помимо этого, ответчик должен уплатить 200 тыс. рублей госпошлины.

По данным ЕГРЮЛ, ассоциация учреждена в октябре 1998 году. Учредителями выступали ЗАО «Артель старателей «Амур» и министерство имущественных отношений Хабаровского края.

Напомним, иск был подан в ноябре 2020 года.