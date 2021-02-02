Пекин, , 06:18 — REGNUM Контейнерный оборот в крупнейших портах Китая значительно вырос в середине января текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

В период с 11 по 20 января контейнерный оборот в восьми крупнейших портах Китая вырос на 3,3% в годовом исчислении, при чем темпы роста в портах Тяньцзиня, Циндао, Шанхая, Нинбо-Чжоушань и Сямыни превысил 20% в годовом исчислении, сообщили в Китайской ассоциации портов и гаваней.

Бум контейнерных перевозок связан со стремительным расширением китайского экспорта. Экспорт страны вырос на 4% в прошлом году в связи с необходимостью преодолевать новые вызовы в сфере глобальной экономики и торговли.

За первые 10 месяцев прошло года объем импорта и экспорта Китая составили 12,8% и 14,2% от общемировых соответственно. Оба показателя достигли исторических высот, сообщают официальные китайские статистические органы.