Лондон, , 06:28 — REGNUM Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле вскоре после открытия торгов 2 февраля преодолела уровень $57. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 05:51 мск, цена нефти марки Brent составила $57,02, что на 1,19% больше уровня завершения предыдущего дня. В 05:55 она торговалась по $57,06 (+1,26%), после чего незначительно понизилась — до уровня $59,94 (+1,08%) в 06:12.

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI также растут в цене и в 06:13 торгуются на уровне $54,17 (+1,16%).

Как сообщало ИА REGNUM, нефть 29 января продолжила торговаться в привычном диапазоне, закрывшись в символическом плюсе.

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