Пекин, , 06:12 — REGNUM Потребление золота в Китае упало на 18,13% в годовом исчислении до 820,98 тонн в прошлом году из-за вспышки эпидемии COVID-19, которая серьезно ударила по ювелирной промышленности, сообщает 1 февраля агентство Синьхуа.

Потребление ювелирных изделий из золота на рынке Китая составило 490,58 тонн в 2020 году, что на 27,45% меньше в годовом исчислении, сообщили в Китайской ассоциации золота.

За тот же период потребление золотых монет и слитков выросло на 9,21% в годовом исчислении до 246,59 тонн, в то время как потребление золота в промышленных нуждах упало на 16,81% относительно 2019 года, когда этот показатель составил 83,81 тонны.

После падения на уровне 48,2% в первом квартале 2020 года, потребление золота в Китае начало существенно расти по мере того, как власти страны справлялись с эпидемией. В 2020 году добыча золота в Китае достигла 365,34 тонны, что на 3,91% меньше в годовом исчислении.