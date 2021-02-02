Пекин, , 06:07 — REGNUM Продажи автомобилей каноничного в Китае бренда Hongqi ведущего производителя FAW Group Co., Ltd. стремительно взлетели в январе, сообщает 1 февраля агентство Синьхуа.

Всего было продано 32 500 единиц автомобилей бренда в прошлом месяце, что на 158% больше в годовом исчислении, сообщили в компании.

Hongqi в переводе с китайского означает «красное знамя». И это неспроста, автомобили в том числе используются в качестве официальных транспортных средств для проведения официальных торжественных мероприятий вроде парадов властями Китая.

Бренд был основан в 1958 году. В 2020 году был достигнут рекорд производства и продаж автомобилей бренда в количестве 200 тыс. штук соответственно.

Компания FAW была основана в 1953 году в столице провинции Цзилинь городе Чанчуне на северо-востоке Китая. Это место является колыбелью китайской автомобильной промышленности.