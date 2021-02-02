Владивосток, , 06:02 — REGNUM На прошедшем совещании по подведению итогов работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктической зоны РФ в 2020 году и приоритетным задачам на 2021 год полпред президента Юрий Трутнев поручил губернаторам принимать активное участие в улучшении условий для инвесторов в ДФО, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

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Полпред заявил, что 34% зарубежных инвестиций, которые поступают в Россию, приходятся на Дальний Восток.

«Совершенствование преференциальных режимов идёт в Японии, Китае, Республике Корея, Малайзии. Надо улучшать условия для инвесторов на Дальнем Востоке. Прошу губернаторов принять активное участие в этом направлении», — подчеркнул Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, в территории опережающего социально-экономического развития и Свободный порт Владивостока инвесторами уже вложено 964,9 млрд рублей. Всего к развитию Дальнего Востока и Арктики привлечено 2,6 тыс. компаний, которые обещают вложить в экономику более 5 трлн рублей.