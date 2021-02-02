Владивосток, , 05:42 — REGNUM В Приморье в 2020 году произвели более 16 тыс. тонн свинины — реализация инвестиционных проектов позволит обеспечить жителей края охлажденным мясом по доступной цене, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Резидент ТОР «Михайловский» — компания «Мерси Агро Приморье» — восстановил производство свинины после эпидемии ящура. В прошлом году количество свиней в крае увеличилось на 75% — до 153 тыс. голов.

«Производство свинины в 2020 году составило 16,2 тысячи тонн — 180% к уровню предыдущего года. Жители края могут приобрести в магазинах мясо на кости от 300 рублей за кг», — уточнили специалисты.

Со второго полугодия в торговых сетях появится продукция ещё одного резидента сельскохозяйственного ТОРа — компании «Русагро-Приморье». Предприятие планирует выпускать около 80 тыс. тонн свинины в живом весе в год.

На развитие сельского хозяйства в крае в 2021 году предусмотрено почти 4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, при сохранении в России текущей экономической ситуации и ограниченной покупательной способности населения цены на мясо значительно повышаться не будут, заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко.