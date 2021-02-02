Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Распоряжение бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о прекращении действия в США с 3 февраля ввозных пошлин на алюминий из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) аннулировал новый президент страны Джо Байден. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба американской администрации.

В заявлении демократа сказано, что решение принято исходя из интересов национальной безопасности государства. По мнению Байдена, импорт алюминия из ОАЭ может вытеснить производство этого металла на территории США. О своих планах отменить распоряжение Трампа по пошлинам Байден объявил в день своей инаугурации 20 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января стало известно, что США решили приостановить продажу своих вооружений Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Саудовской Аравии.

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