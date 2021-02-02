Владивосток, , 05:33 — REGNUM В территории опережающего социально-экономического развития и Свободный порт Владивостока инвесторами уже вложено 964,9 млрд рублей. Всего к развитию Дальнего Востока и Арктики привлечено 2,6 тыс. компаний, которые обещают вложить в экономику более 5 трлн рублей, об этом на совещании по подведению итогов работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктической зоны РФ в 2020 году и приоритетным задачам на 2021 год заявил полпред президента Юрий Трутнев.

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С инвесторами подписано соглашений почти на три трлн рублей. Уже создано более 53 тыс. новых рабочих мест. За 2020 год в территории опережающего социально-экономического развития привлечено 87 резидентов, которые создали более восьми тыс. рабочих мест. Резидентами свободного порта Владивосток стали ещё 457 компаний. Ими создано более шести тыс. рабочих мест.

В Арктику за 2020 год зашли 37 резидентов, которые намерены вложить 179 млрд рублей инвестиций. Будет создано 4,4 тыс. рабочих мест.

«Наш первоочередной приоритет — сделать так, чтобы конвертировать заявленные намерения инвесторов в фактические инвестиции. Мы прислушиваемся к мнению бизнеса о том, что можно сделать лучше. Интересно, что самой часто упоминаемой проблемой инвесторами в преференциальные режимы была «высокая конкуренция с соседними странами», после этого следовала обеспеченность инфраструктурой и повышение качества работы смежников и подрядчиков», — сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние шесть лет для развития Дальнего Востока и Арктики было принято 57 федеральных законов.