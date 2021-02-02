Новосибирск, , 05:27 — REGNUM На реализацию госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» в 2020 году было направлено 3 млрд 466 млн рублей. Получателями господдержки стали 1749 субъектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

В минсельхозе уточнили, что более 1 млрд рублей было направлено на возмещение части стоимости приобретённой аграриями техники и оборудования. Эта мера поддержки финансируется из регионального бюджета. На поддержку отрасли животноводства было выделено 853,4 млн рублей, отрасли растениеводства — 759,1 млн рублей, на развитие малых форм хозяйствования — 246,7 млн рублей.

Согласно официальным данным, сейчас в Новосибирской области действует 41 направление поддержки отрасли. 21 мера поддержки предоставляется на условиях софинансирования федеральным бюджетом, и 20 — исключительно за счёт регионального бюджета.

Отметим, что с прибылью 2020 год завершило 371 новосибирское хозяйство — это составляет 88% от общего количества действующих в отрасли организаций, с убытком — 51 хозяйство (12%). В 2019 году число прибыльных организаций составляло 346 (82,4%), убыточных — 74 (17,6%).

Наиболее рентабельными отраслями деятельности по итогам 2020 года стали плодоводство — 92,9%, производство картофеля и овощей открытого грунта — более 40%, молочное животноводство — 31,6%, производства зерна — 28,1% и производство мяса свинины — 27,2%.