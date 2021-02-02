Тюмень, , 05:18 — REGNUM Тюменцы в январе 2021 года в своих платёжках за жилищно-коммунальные услуги увидели увеличенную платы за отопление. Это связано с сильными морозами, накрывшими регион в середине зимы, поясняют в пресс-службе АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» (УСТЭК).

Температура теплоносителя, который транспортируется по сетям в жилые дома и учреждения, зависит от температуры наружного воздуха. Чем холоднее на улице, тем больше тепловой энергии УСТЭК нужно подать в дом, чтобы обеспечить нормативную температуру в квартирах, поясняют в компании. Повышение температуры теплоносителя фиксируют общедомовые приборы учёта.

Помимо этого, качество услуг отопления выше и, соответственно, экономятся деньги жильцов там, где управляющая компания подготовила внутридомовое оборудование к отопительному сезону. Если внутридомовая система теплоснабжения не промыта, а инженерные коммуникации и оборудование не отрегулированы, то дом несёт значительные тепловые потери. Это отражается на подаче теплоносителя более высокой температуры, что и фиксируется счётчиками.

Повышения или понижения платы за отопления не происходит в домах, не оборудованных счётчиками. Там начисление платы за тепловую энергию в течение девяти месяцев отопительного сезона происходит равными долями согласно нормативу, установленному департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области.