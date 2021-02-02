Пекин, , 05:03 — REGNUM Общая выручка крупнейших пекинских компаний сектора туризма превысила 1,42 трлн юаней (около $220 млрд) в 2020 году, сообщает 1 февраля агентство Синьхуа.

Общая выручка увеличилась на 0,9% в сравнении с 2019 годом, сообщили муниципальном бюро статистики Пекина.

В частности, сектор создания и производства контента внес 289,88 млрд юаней в общий объем выручки, что на 26% больше, чем годом ранее. Сектор новостных информационных услуг увеличил выручку на 12,9% в годовом исчислении до почти 414,95 млрд юаней.

К крупным компаниям в туристической сфере Китая относятся те, чей бизнес-оборот как минимум превышает 20 млн юаней в год.