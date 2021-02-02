Нанкин, Китай, , 04:23 — REGNUM В общей сложности 71 тыс. базовых станций 5G было построено в провинции Цзянсу на востоке Китая к концу 2020 года, сообщает 1 февраля агентство Синьхуа.

Цзянсу занимается ускоренным внедрением стандартов связи пятого поколения в рамках развития интернета вещей, интернета транспортных средств, промышленного интернета и «умных городов». Власти региона также осваивают 5G-приложения в области медицины, образования и туризма.

Услуги 5G фактически добрались до всех крупных и мелких городов в центральных районах и промышленных парков провинции. Транспортные узлы вроде метров, шоссе и аэропорт также получили покрытие 5G.

По имеющимся данным, количество пользователей мобильных сетей 5G в Цзянсу достигло 17,78 млн человек. Всего в Китае построено более 600 тыс. базовых станций 5G, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.