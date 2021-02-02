Нью-Йорк, США, , 02:52 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 1 февраля выросли на фоне оптимизма инвесторов в связи с новыми мерами стимулирования американской экономики в условиях пандемии.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 229,29 пункта (0,76%), до уровня 30 211,91 пункта. S&P 500 прибавил 59,62 пункта (1,61%), поднявшись до уровня 3773,86 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос ещё больше — на 332,70 пункта (2,55%), поднявшись до уровня 13 403,39 пункта.

Цена на мартовские фьючерсы на нефть WTI к концу дня поднялась на $1,35 (2,59%), до уровня $53,55 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, курс доллара на вечерних торгах в понедельник, 1 февраля, превысил отметку в 76 рублей.

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