Вашингтон, , 01:51 — REGNUM Резолюцию, которая нацелена на скорейшее одобрение пакета мер на сумму $1,9 трлн для помощи американской экономике, внесли в Конгресс США представители Демократической партии. Об этом 1 февраля сообщается на сайте спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Указанная программа финансирования была предложена главой Белого дома Джо Байденом и направлена на сдерживание последствий пандемии в стране. Представители спикера подчеркивают, что внесение резолюции предоставляет дополнительный инструмент для срочного принятия президентского плана обеими партиями, представленными в Конгрессе.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января Джо Байден призвал американских конгрессменов срочно одобрить пакет мер в $1,9 трлн для стимулирования экономики США, серьезно пострадавшей от пандемии.

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