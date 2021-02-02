Москва, , 09:00 — REGNUM Вице-президент — управляющий филиалом «Западно-Сибирский» Газпромбанка Намжил Урбанаев покидает банк после 14 лет руководства филиалом и планирует сосредоточиться на собственных проектах, сообщила пресс-служба Газпромбанка сегодня, 2 февраля.

Намжил Урбанаев Ksonline.ru

«Мы благодарим Намжила Урбанаева за многолетнюю добросовестную работу, — заявил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. — За эти годы филиал «Западно-Сибирский» стал одним из ключевых. Профессиональная команда, которую удалось собрать Урбанаеву, принимает самое активное участие в решении поставленных перед банком задач. В регионе растет число корпоративных и розничных клиентов. За свой труд Намжил Урбанаев неоднократно получал отраслевые и региональные награды. Искренне желаем Намжилу профессиональных успехов и реализации самых смелых идей и планов».

В пресс-релизе банка отмечается, что кадровые изменения стали катализатором процесса трансформации филиальной сети банка в Западной Сибири: Новосибирская, Кемеровская, Омская и Барнаульская дирекции становятся равнозначными частями единой структуры, руководить которой будет вице-президент — управляющий Западно-Сибирским регионом Павел Щербаков. Ранее он возглавлял кемеровский филиал Газпромбанка.

По словам Дмитрия Зауэрса, это решение обеспечит оптимальное распределение функций и позволит Газпромбанку продолжить динамичное развитие в регионе и сделать взаимодействие с банком максимально удобным для клиентов.