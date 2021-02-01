Киев, , 20:12 — REGNUM На складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) по состоянию на конец января находилось 578 700 тонн угля, свидетельствуют данные украинского министерства энергетики.

Уголь

Ведомство уточняет, что нынешние запасы на 525 800 тонн меньше необходимой минимальной нормы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что на складах ТЭС на последние дни января находилось 244 700 тонн антрацитового угля (который не добывается на Украине) и 344 100 тонн угля марки Г, который добывается на украинских шахтах.

При этом запасы распределены крайне неравномерно — больше всего угля на складах Славянской ТЭС (на 44 дня работы) и Луганской ТЭС (на 30 дней). Однако на подавляющем большинстве ТЭС страны угля оставалось на 2−4 дня полноценной работы.

Для сравнения — на 1 февраля 2020 года на украинских ТЭС было 4,3 млн тонн угля.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 25 января запасы угля на Украине составили 455 тыс. тонн, что является новым историческим минимумом для страны. В компании «Укрэнерго» ранее заявляли, что украинскую энергосистему удалось сбалансировать исключительно благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Белоруссии.