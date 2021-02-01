Челябинск, , 19:51 — REGNUM В Челябинске жители получили за январь большие счета за отопление. Об этом они сообщили местным СМИ.

Как пишет «АиФ-Челябинск», в основном на проблему пожаловались те, у кого стоят счётчики учёта тепловых ресурсов. По сравнению с декабрём в ряде случаев увеличение составило тысячи рублей.

В компании «Уралэнергосбыт» такое изменение объяснили тем, что в январе потребление тепловой энергии побило рекорды за последние годы. Виной этому стали морозы. При этом в компании добавили, что потребители могут влиять на стоимость отопления, эффективно расходуя полученное тепло.