Москва, , 19:41 — REGNUM За 2020 год больше всего пострадало население, следует из статистики, опубликованной Росстатом, заявил 1 февраля профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии Роста» Евгений Коган. Он обратил внимание, что численность безработных выросла на 24,7%, а численность официально зарегистрированных — в 3,2 раза. Уровень безработицы вырос до 5,9% в декабре 2020 с 4,6% годом ранее.

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«Коронавирус сильнее всего ударил именно по незащищенным слоям населения. В 2019 году население, живущее за чертой бедности, составляло 12% от общего населения, а к 3 кварталу — 12,8%. За январь-сентябрь 2020 года количество бедного населения выросло с 17,6 млн человек до 18,8 млн человек, то есть на 6,8%. Ситуация плоха уже сама по себе — уровень жизни продолжает падать и коронавирус это только усугубил. Однако помимо ухудшения уровня жизни низкие доходы населения негативно влияют на всю экономику, неизбежно приводя и к падению доходов бизнеса. Это видно уже по тому, что из-за падения располагаемых доходов на 3,5% розничная торговля просела на 4,1%. По моим субъективным ощущениям, реальные располагаемые доходы упали больше», — отметил экономист.

Следует посмотреть на статистику по расходам и доходам бюджета не только за период пандемии, но и в целом за последние 7 лет. «Раньше основным источником доходов бюджета были акцизы на нефть и газ. Но с 2014 года нефтегазовые доходы государства в реальном выражении упали в 2 раза. И государство компенсировало недостаток нефтегазовых доходов, увеличив налоговую нагрузку на население и бизнес: реальные ненефтегазовые доходы с 2014 года выросли на 24%, в частности, на 30% выросли налоговые сборы, связанные с внутренним производством», — пояснил Коган.

По его словам, с кнутом в РФ традиционно все в порядке, а вот с пряниками что. «Нагрузку увеличили, а всевозможными льготами и пособиями за эти годы было относительно слабовато: с 2014 года государственные расходы выросли всего лишь на 0,1% в реальном выражении. То есть за прошедшие 7 лет государство повысило нагрузку на людей и ненефтегазовый бизнес на 20−30% и компенсировало в виде расходов 0,1%, — подчеркнул экономист. — Несмотря на то, что государство потратилось на пособия в 2020 году, повторения акции не будет. В 2021 году государство планирует снизить расходы на 5%, то есть более, чем на 8% в реальном выражении».