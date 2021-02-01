Воронеж, , 19:37 — REGNUM Воронежская область получит федеральные средства на строительство поликлиники с подстанцией скорой помощи. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Новая поликлиника на 110 посещений с подстанцией скорой помощи будет располагаться на Московском проспекте. Срок ввода в эксплуатацию — 2022 год. В 2021 году в рамках федерального проекта «Жильё» регион получит 381,2 млн рублей, в 2022 — 335,5 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, деньги на строительство наиболее крупных объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах также получат Краснодарский край, Республика Башкортостан и Пермский край. Всего между ними разделили более восьми миллиардов рублей.

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