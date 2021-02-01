Рим, , 19:36 — REGNUM В 2020 году карантин позволил каждой итальянской семье сэкономить на «автомобильных» расходах в среднем 905 евро, с такой оценкой выступили в понедельник, 1 февраля. в национальной профильной ассоциации Assoutenti.

Остановка экономики в марте-мае 2020 года, а также введенные позднее ограничения на перемещения между регионами привели к тому, что граждане стали реже менять шины, реже попадать в ДТП и чинить автомобили, меньше платить за парковку и техосмотр, констатировали эксперты.

Заметнее всего сократились расходы на бензин — на 15 млрд евро, в среднем на 588 евро на каждую семью.