Москва, , 19:29 — REGNUM Уровень безработицы в России в декабре 2020 года снизился до 5,9% от экономически активного населения с 6,1% в предыдущем месяце. Об этом сообщает 1 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно данным ведомства, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в декабре составила 75,2 млн человек, из них 4,4 млн человек классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда — то есть на момент исследования нуждались в работе, находились в поисках и были готов приступить к ней.

Уровень занятости населения России (отношение числа занятых к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) в декабре составил 58,6%.

Сообщается также, что среди безработных доля женщин составила 48,1%, городских жителей — 69,9%, молодёжи от 15 до 25 лет — 16,5%, лиц без опыта трудовой деятельности — 19,4%.

Напомним, ранее Росстат сообщил, что средний уровень числа безработных в России за 2020 год вырос на 24,7% и составил 4 млн 321 тысячу человек.

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