Милан, Италия, , 19:15 — REGNUM По данным на декабрь 2020 года, за год число имеющих работу граждан Италии сократилось на 444 тысячи, сообщили в национальной службе статистики Istat в понедельник, 1 февраля.

Уровень безработицы (без учета граждан, которые и не ищут работы) вновь превысил 9%, работы не имеют более 2,25 миллиона человек.

Уровень незанятости среди молодежи (доля не учащихся и не работающих граждан в возрасте от 15 до 24) — 29,7%.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла миллиарды евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился почти на 10%, госдолг вырос более чем на 20% ВВП и приблизился к отметке в 170% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.