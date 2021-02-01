Москва, , 21:01 — REGNUM Материал агентства РБК, согласно которому подорожание перевозок по морю может в ближайшее время привести к росту цен на некоторые категории товаров в России, стал поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 1 февраля в социальной сети Facebook.

«Во всём виноваты перевозки, а курс валют, который за год вырос, это не причём. А теперь упорно ищут причины того, почему всё на 50% подорожало», — поделился мнением Игорь М.

Многие пользователи связали возможное подорожание не с удорожанием перевозок, а с курсом российской валюты. Тем не менее некоторые отметили, что рост цен затронет не только Российскую Федерацию, но и весь мир.

«Это не только в России подорожало, но и по всему миру», — отметил пользователь Ann M.

Часть граждан обеспокоилась тем, что жители отдельных регионов России могут испытать серьёзные трудности с возможным ростом цен на импортные товары из-за удорожания перевозок.

«Камчатке вообще хана в этом случае. И так у них самые высокие цены в стране, так сейчас и вовсе будут запредельные», — беспокоится Александр Х.

Нашлись и те пользователи, которые ни насколько не удивились данной новости. Они отметили, что в России существует лишь одна тенденция — рост цен на все виды товаров и услуг.

«А когда-то понижалось? В отличие от других стран в России постоянный рост цен на всё», — считает Алла Г.

Напомним, 1 февраля агентство РБК опубликовало материал, согласно которому подорожание перевозок по морю может в ближайшее время привести к росту цен на некоторые категории товаров в России.