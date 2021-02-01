Киев, , 19:09 — REGNUM За январь 2021 года государственный бюджет Украины был выполнен с дефицитом в размере 4,9 млрд грн (примерно 17,5 млн долларов), в т.ч. общий фонд — с дефицитом в сумме 10,3 млрд грн, сообщило 1 февраля украинское министерство финансов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в январе в общий фонд госбюджета Украины поступило 57,6 млрд грн, перевыполнение составило 6,5%. В то же время расходы по общему фонду государственного бюджета за январь составили 68 млрд грн, или 84,2% от росписи отчетного периода. В Минфине заверили, что «социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений».

Также ведомство отмечает, что фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета Украины за январь 2021 года составили 36,9 млрд грн, или 71,3% от запланированных на этот период. Все эти средства получены от размещения ОВГЗ, из внешних источников по состоянию на 31 января 2021 год средств не поступало.

ИА REGNUM напоминает, что дефицит госбюджета Украины на текущий год предусмотрен на уровне 5,5% от ВВП, или 246,6 млрд грн. Власти Украины настаивают, что госбюджет-2021 является «сбалансированным и реалистичным для исполнения», и Киев четко понимает источники восполнения его дефицита.