Москва, , 05:06 — REGNUM Точные результаты коронакризиса для российских компаний еще не ясны, но предварительные выводы сделать можно уже сейчас. Каковы масштабы экономического бедствия и много ли тех физических и юридических лиц, которые объявили себя банкротами в коронакризис, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Прежде всего, как и любой кризис в капиталистически организованной экономике, наблюдаемый в результате эпидемии также вызвал прежде всего банкротство тех компаний, которые и так уже были на грани краха. Вслед за ними покинули рынок те, чья производительность была низка, об этом свидетельствуют результаты исследований.

Кредиторы в таких условиях, конечно, находятся под дополнительной угрозой, но, по мнению части экспертов, хотя следующий год и станет зоной повышенного риска, все-таки большая часть российских кредитных организаций скорее настроена оптимистично. Остается только понять, ответственный ли это оптимизм, или попытка «держать улыбку» при плохой игре. Почему ЦБ РФ высказался о необходимости для российских банков проявить большую бдительность? Читайте статью Галины Смирновой «Личные и корпоративные банкротства в России: пандемия чистит рынок».