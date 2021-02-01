Киев, , 18:47 — REGNUM Сейчас Украина — самая бедная страна Европы, которой нужно думать, как догнать Армению или Белоруссию, а не Польшу, заявил 1 февраля в эфире украинского телевидения один из лидеров «Слуги народа», глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.

Таким образом депутат отреагировал на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что его правительство ставит задачу до 2030 года выйти по средним зарплатам на уровень Польши или Словакии. Шмыгаль не пояснил, за счет чего может быть достигнут подобный результат.

Гетманцев заявил, что не понимает, какими расчетами руководствовался премьер-министр, делая такое заявление.

«Например, если мы сравним уровень ВВП Украины на душу населения с польским и посчитаем — нам, чтобы догнать Польшу, нужно где-то 30−40 лет при условии, что Польша будет стоять на месте», — заявил депутат «Слуги народа».

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2020 года реальные зарплаты на Украине, согласно официальным данным, выросли на 10% по сравнению с декабрем 2019 и составили 14,2 тысячи грн (примерно 505 долларов).