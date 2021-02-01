Москва, , 17:58 — REGNUM Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) опубликовала итоги работы отрасли в 2020 году. Согласно её данным, в прошлом году объем производства минеральных удобрений предприятий-членов ассоциации вырос на 4,9% до 52 млн тонн, а поставки сельхозпредприятиям страны увеличились более чем на 20% до 11,5 млн тонн.

Причин для роста сразу несколько: высокая конкурентоспособность и ликвидность российской сельхозпродукции, системная поддержка интенсификации сельского хозяйства со стороны Минсельхоза России и доказанная эффективность российских минеральных удобрений, обеспечивающих высокие и качественные урожаи даже в тех районах, где агрометеорологические условия далеки от идеальных. Президент РАПУ, генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев отмечает, что российские аграрии стали профессиональнее подходить к вопросу конкурентоспособности и инвестировать в технологии. «Успешно используется опыт применения новых марок удобрений, повышающих устойчивость посевов к погодным условиям», — говорит Гурьев.

По данным Минсельхоза России, в течение года предприятия-члены РАПУ обеспечили 100% от скорректированного прогнозного объема приобретения минеральных удобрений. «Почти на 20% выросли поставки гранулированных NPK и более чем на четверть — жидких минеральных удобрений. Именно их применение во многом помогло компенсировать последствия бесснежной зимы и засухи на Юге России и в сибирских регионах», — указывает член Правления РАПУ, заместителя генерального директора по продажам и маркетингу ПАО «ФосАгро» Сергей Пронин. В результате в прошлом году получен очередной второй в истории России урожай зерна, причем в целом ряде регионов зафиксированы высокие показатели качества пшеницы даже несмотря на экстремальные погодные условия прошлого лета.

К 2024 году российский АПК удвоит потребности в минудобрениях

Статус крупнейшего поставщика минеральных удобрений для АПК в 2020 году за собой сохранила ФосАгро. На долю ФосАгро приходится почти 18% российского производства удобрений и порядка трети поставок минеральных удобрений в АПК. В прошлом году суммарный объем всех видов минеральных удобрений, поставленной группой «ФосАгро» российским аграриям через собственную сеть дистрибуции «ФосАгро-Регион», впервые за 20-летнюю историю компании превысил 3,5 млн тонн.

Гендиректор ФосАгро Андрей Гурьев возглавил РАПУ ровно пять лет назад. Тогда он определил для РАПУ две приоритетные задачи: развитие внутреннего рынка потребления минеральных удобрений и укрепление конкурентоспособности российских производителей в мире. Сейчас эксперты в области АПК сходятся в едином мнении, что плоды работы на этих направлениях очевидны.

Россия — единственная страна в мире, которая полностью обеспечивает минеральными удобрениями себя, ведущую аграрную державу, и при этом поставляет их в более 100 государств. Благодаря непрерывной работе над повышением эффективности, ставке на инновации и экологичность российские удобрения востребованы в более 100 странах мира. Экспортная выручка — главный источник финансирования отраслевых инвестиционных и социальных программ. За последние 5 с лишним лет крупнейшие производители удобрений в расширение производства инвестировано более 1 трлн рублей. По итогам 2019 г. объем инвестиций более чем в 2 раза превысил средний показатель для обрабатывающей промышленности. По данным Росстат, в 2020 году, на фоне общего снижения промпроизводства на 2,9%, производство минеральных удобрений выросло на 5%.

По прогнозу Минсельхоза России, к 2024 году потребность российского АПК в минеральных удобрениях удвоится. «Для того, чтобы надежно обеспечивать минеральными удобрениями российских аграриев и сохранить конкурентоспособность на международных рынках, в ближайшие 5 лет предприятиям РАПУ необходимо инвестировать в строительство новых и модернизацию действующих производств свыше 1 триллиона рублей, — говорил ранее Гурьев. — Залогом эффективности масштабных капиталовложений является наличие благоприятных инвестиционных условий».

В 2020 году доля суммарных инвестиций предприятий отрасли минеральных удобрений в объеме инвестиционных соглашений в рамках закона о защите и поощрении капиталовложений превысила 35% (407,6 млрд руб.). По этому показателю отрасль является лидером российской экономики.

Зеленый стандарт станет фактором роста АПК

Еще одним отраслевым достижением ушедшего года стал новый государственный стандарт на минеральные удобрения с улучшенными экологическими характеристиками. Он стал частью «Зеленого стандарта» сельхозпродукции и продовольствия, закон о котором будет принят в этом году. «По нашим оценкам, запуск «Зеленого стандарта» обеспечит в ближайшие годы дополнительные налоговые поступления в объеме не менее 40 млрд рублей и создание почти 200 тысяч новых рабочих мест в АПК, индустрии минеральных удобрений и смежных с ними отраслях», — прогнозирует президент ассоциации, добавляя, что о российских удобрениях с отсутствием опасных для здоровья людей и почв концентраций вредных веществ знают уже во всем мире: их чистота взята в качестве эталона Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

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