Ижевск, , 17:56 — REGNUM По итогам 2020 года производство и переработка сельскохозяйственной продукции в Удмуртии увеличилась на 4,3% по сравнению с прошлым годом и составила 71,6 млрд рублей. Об этом сообщает минсельхоз республики со ссылкой на данные Удмуртстата.

Рост объема продукции животноводства составил 5,4% — валовый надой молока в хозяйствах всех категорий составил 870,8 тыс. тонн, скота и птицы на убой произведено 187,0 тыс. тонн или на 2,6% больше, чем в предыдущем году, производство пищевых куриных яиц достигло 1,089 млрд штук — рост составил 0,6%.

Производство пищевой сельскохозяйственной продукции увеличилось на 1,9%. Максимально выросло производство мясных консервов — на 23,1%, творога — 20,5%, хлебобулочных изделий длительного хранения — на 15,8%. В денежном выражении такой продукции произведено на 59,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия по итогам 2020 года увеличила производство молока на 44,29 тыс. тонн, или на 5,4% по сравнению с предыдущим годом. За указанный период в республике произведено 870,8 тыс. тонн молока. Максимально выросло производство молока в фермерских хозяйствах — на 15,7%, сельхозорганизации республики увеличили производство на 6,1%.

Цены на молоко в минсельхозе республики назвали стабильными — среднегодовая цена закупки молока-сырья в республике (без НДС) составила 24,28 рубля за кг при цене 2019 года в 23,17 рубля за кг. Максимальная цена наблюдалась в декабре — 24,91 рубля за кг.