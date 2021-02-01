Москва, , 17:30 — REGNUM Всерьез рассуждать о переходе России на суверенный интернет также глупо, как обсуждать возврат российской экономики к полной изоляции от внешнего мира по примеру СССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, комментируя соответствующее высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«Отключение от интернета звучит еще хуже, чем отключение от SWIFT, — сказал Ордов. — Не очень понятно, как можно полностью отключить Россию от мирового интернета извне, но это вполне возможно сделать изнутри. Пресловутая борьба с Telegram показала, что очень многие сервисы российских компаний, причем не только высокотехнологичных, связаны намертво с мировой паутиной».

Как пояснил Ордов, компьютеры и интернет во второй половине прошлого века произвели революцию в общественных и экономических отношениях.

«Сегодня мы находимся в трансформации к новой цифровой экономике, а внедрение суверенного интернета создаст непреодолимую пропасть между прогрессивным мировым сообществом и стагнирующей российской экономикой», — считает Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что отключение России от глобальной сети может привести к катастрофическим последствиям.

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