Москва, , 17:18 — REGNUM Отключение России от глобальной сети может привести к катастрофическим последствиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил генеральный директор Group-IB, сопредседатель «Партии Роста» Илья Сачков. Так он прокомментировал соответствующее высказывание заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что у РФ есть план действий на случай такого сценария.

«Отключение России от глобальной сети, на мой взгляд, может привести к катастрофическим последствиям: несмотря на прошедшие киберучения, нет понимания, каким образом будет работать IT и промышленное оборудование, связанное с глобальным интернетом, — сказал Сачков. — Без обновления [программного обеспечения] станков, оборудования, в том числе и на объектах критической инфраструктуры, могут остановиться производственные процессы, произойти сбои связи во всех регионах страны. С другой стороны, такая изоляция — это еще и серьезный удар по экономике страны, так как многие компании не смогут полноценно оказывать свои услуги и оперативно предоставлять их пользователям. Индекс инвестиционной привлекательности страны моментально упадет, многие компании потеряют выручку».

Также, как полагает Сачков, это приведет к гибели многих российских стартапов, которые продают что-то за рубеж или оказывают услуги по аутсорсингу какой-либо разработки вне России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, если РФ отключат от интернета, ей потребуется значительное время и ресурсы для того, чтобы преодолеть все негативные последствия этого события.

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