Москва, , 17:15 — REGNUM Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму протокол о продлении на два года кредита Российской Федерации на БелАЭС и снижении ставки до 3,3%, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Протокол предусматривает изменение условий погашения задолженности по соглашению и в соответствии со статьей 127 Бюджетного кодекса Российской Федерации подлежит ратификации.

Предполагается продление периода использования кредита на два года — до конца 2022 года.

Кроме того, устанавливается перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 г. на 1 апреля 2023 г., а также замена действующей «смешанной» процентной ставки по кредиту на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых. Указанный уровень процентной ставки на настоящий момент сопоставим со стоимостью заимствований Российской Федерации на международном рынке капитала на аналогичный срок.

Согласно соглашению предполагалось, что на 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по фиксированной ставке 5,23%, на остальные 50% каждой суммы — по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу 1,83% годовых; среднее значение процентной ставки по кредиту за весь прошедший период действия соглашения — 4,11% годовых.