Подгорица, , 17:11 — REGNUM НАТО не хочет комментировать назначения в черногорском секторе безопасности. Процесс назначения силовиков в Черногории является исключительной компетенцией государств-членов. Об этом сообщили «Победе» в представительстве НАТО по случаю назначения в секторе безопасности Черногории.

«Процесс обеспечения безопасности является исключительной суверенной прерогативой государств-членов», — сообщили в альянсе.

Правительство Черногории приняло решение назначить исполняющим обязанности главы управления разведки и безопасности министерства обороны Александра Шарановича. Шаранович назначил Радула Човича своим помощников.

После этого депутат и член парламентского комитета по безопасности Рашко Коневич заявил, что Чович допустил ошибку, имея дело с конфиденциальными документами НАТО.