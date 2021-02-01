Мурманск, , 16:52 — REGNUM В 2020 году в Мурманской области промышленное производство сократилось почти на 2%. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«На отрицательную динамику индикатора повлияло преимущественно сокращение объемов рыбопереработки на фоне снижения добычи водных биоресурсов, обусловленного рядом причин — ухудшение конъюнктуры внешнего рыбного рынка в результате введенных карантинных ограничений, менее благоприятная промысловая обстановка», — пояснили в ведомстве.

Рост показателей показала добывающая промышленность — за год уровень производства в этом секторе вырос на 4,7% при его снижении в целом по России на 7%. При этом производство традиционных сырьевых товаров Мурманской области — апатитового и железорудного концентрата — сохранилось на уровне 2019 года.