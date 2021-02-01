Челябинск, , 16:52 — REGNUM В Челябинске на нескольких маршрутах общественного транспорта подорожает проезд. Об этом сообщает городское управление транспорта.

Уведомление в ведомство направили ООО «Кумир-Автолайн 2» и ООО «Кумир-Автолайн». На маршруте № 22 «Александра Шмакова-Училище» стоимость проезда поднимется с 25 до 28 рублей; а на № 12 «Профессора Благих — ЧТЗ» и № 32 «Солнечный берег — Мамина» вместо прежних 25 рублей придётся платить 28 рублей 50 копеек.

Изменения вступят в силу с 1 марта. В ведомстве также отмечают, что перевозчики могут сами определять стоимость проезда, но им нужно уведомить гортранс за 30 дней до изменения тарифа.