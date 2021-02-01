Москва, , 16:47 — REGNUM Российский рынок альтернативного мяса в будущем может вырасти, но относительно общего рынка он все равно будет очень незначителен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявила директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда. Так она прокомментировала новость о том, что рынок альтернативного, растительного мяса РФ составил меньше 1% от европейского.

«Расширение рынка альтернативного мяса зависит от нескольких факторов. В частности, от характеристик продукта (вкус, питательность, происхождение — растительное, созданное химически, сделанное из других животных белков), дешевизны производства и платежеспособности и роста группы потребителей, выбирающих альтернативное мясо (среди причин можно назвать осознанный отказ от продуктов животного происхождения, выбор в пользу более дешевого или более экологичного продукта)», — сказала Шагайда.

В свою очередь, член регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко заявил корреспонденту ИА REGNUM, что рынок «альтернативного мяса» не только в России, но и в целом в мире даже не молод, а очень юн.

«Первый прототип «альтернативного мяса» появился в США лишь в 2009 году. А первые условно крупные продажи начались только в 2016-м. В России же данный продукт в ресторанах представлен только с 2019 года, — сказал Ермоленко. — Перспектив данного направления на сегодня в России нет. Это всего лишь новинка рынка, не более. Да, есть небольшая группа людей, которым она будет интересна. Я говорю про зоозащитников, которые не принимают даже самого факта — выращивать животных на убой».

По мнению Ермоленко, распространение на территории России «альтернативного мяса» сдерживает его «безумный ценник».

«Искусственное мясо почти в четыре раза дороже первоклассной говядины», — сказал бизнесмен.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, грозит ли жителям РФ рост цен на некоторые виды продуктов питания.

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