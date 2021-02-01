Москва, , 16:38 — REGNUM Для того, чтобы в России избежать скачкообразного роста цен на продукты питания, следует обращать внимание на состояние предприятий-изготовителей: предоставлять свободный доступ к энергоресурсам по разумным ценам, не перегружать налогами и проверками, позволять свободно конкурировать на рынке, не учиняя ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил заместитель председателя «Партии Роста», бизнесмен Сергей Демин. Так он прокомментировал данные Минсельхоза РФ о том, что в январе 2020 года в РФ заметнее всего подорожали овощи, но оснований для скачков цен на продукты нет.

«Не стоит забывать, что в январскую статистику включены цены, установленные ритейлерами в новогодние праздники. Тенденция к подорожанию свежих овощей в этот период была всегда. Думаю, что дальнейшего подорожания в этой товарной категории не будет, — сказал Демин. — Скачок цен на свежие овощи и фрукты вполне обоснован: урожай прошлого года на складах поставщиков подходит к концу, издержки на выращивание тепличных культур растут в связи с коротким световым днем зимой, импортные «витамины» зависят от курса валют и ввозных пошлин».

Как подчеркнул Демин, конечная цена для потребителя зависит от многих факторов.

«В первую очередь в нее заложены затраты на производство, причем где-то их можно минимизировать, пересмотреть, чтобы не потерять объемы сбыта, а где-то это невозможно. Именно поэтому, чтобы избежать скачкообразного роста цен на продукты питания, следует обращать внимание на состояние предприятий-изготовителей», — уверен бизнесмен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Минсельхозе обстановку на продовольственном рынке считают стабильной.

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