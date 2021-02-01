Мурманск, , 16:33 — REGNUM Четыре крупных инвестиционных проекта Мурманской области получат внушительную господдержку. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Речь идёт о проектах по созданию горно-металлургического комбината в регионе, специализированного глубоководного терминала для перевалки минеральных удобрений в порту Мурманска, завода для разведения лосося и форели и о проекте технического перевооружения порта Витино и Беломорской нефтебазы.

Компании, реализующие эти проекты, смогут рассчитывать на безвозвратную субсидию от государства в размере до 20% своих вложений. Эти средства можно будет потратить на создание новой инфраструктуры для промышленных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, Правительство РФ включило в перечень проектов, имеющих право на господдержку шесть проектов. Объем инвестиций составит 214 млрд рублей.