Москва, , 16:04 — REGNUM Сегодня, 1 февраля, на нефтяном рынке царит оптимизм, хотя умеренный, заявила корреспонденту ИА REGNUMзаместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ко второй половине дня цена Brent выросла на 0,7%, до $55,72 за баррель, а цена WTI — на 0,36%, до $52,27 за баррель.

Президент США Джо Байден подписал указ о запрете выдачи новых лицензий для бурения на федеральных землях и морском шельфе, что стимулировало рост рынка.

Цена нефти Brent пока закрепилась в коридоре $54,50−56,50 за баррель. Выход из коридора будет зависеть от того, насколько дисциплинированно страны ОПЕК+ будут исполнять условия соглашения.

Также дальнейшее движение цен на нефть будет зависеть от ситуации с вакцинацией в мире и геополитических рисков, то есть, скорее всего, ещё не скоро.

На сегодня прогнозируется коридор цены Brent в диапазоне $55−56 за баррель», — предполагает эксперт.

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