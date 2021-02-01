Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM В особой экономической зоне Петербурга появится новый Инновационный центр. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Новый объект начнут строить в ближайшее время на площадке «Новоорловская». Заказчиком выступает сама ОЭЗ, сообщили 1 февраля в пресс-службе зоны.

Центр займет 18,7 тыс. кв. метров, будет включать порядка 12 тыс. кв. метров производственных и 6 тыс. кв. метров офисных площадей, которые предложат резидентам ОЭЗ.

«Строительство нового центра — это новый этап развития ОЭЗ. Оба действующих объекта на площадках ОЭЗ — АДЦ «Нойдорф» и ЦТТ «Новоорловский» — пользуются большим спросом у резидентов, их площади полностью сданы в аренду. При этом существует потребность в площадях у новых резидентов, в том числе в готовых производственных площадях, которые и появятся в рамках проекта ИЦ», — заявила генеральный директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева.

Предполагается, что центр разместится в отдельном здании в 1−3 этажа: оно состоит из двух блоков — административно-бытового и производственного. Работы займут около 1,5 лет. Ориентировочная стоимость строительства составляет порядка 1 млрд рублей.