Москва, , 15:52 — REGNUM Рассматривая обращение исследовательской группы США, стоит отметить, что с точки зрения экономики угроза санкций для доллара — это довольно последовательное и логичное утверждение, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

Доллар. Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 2020 году евро стал самой используемой валютой в мире впервые с 2013 года, что отчасти связано с ослаблением доллара осенью 2020 года на фоне президентской гонки в США и дальнейшим ралли на глобальных рынках на фоне сертификации вакцин против коронавируса.

«При этом увеличение доли международных платежей в евро является частью долгосрочной стратегии развития финансовой системы ЕС. При этом экстерриториальные санкции могли быть одним из триггеров для усиления роли евро.

Возвращаясь к теме статьи, действительно, те же торговые войны с Китаем могут привести к снижению популярности американской валюты для крупных транзакций.

Безусловно, рыбаки в Аляске или производители яблок в Вашингтоне могли пострадать от ответных санкций России. Однако это вряд ли составляет хоть какую-то существенную долю экспорта США.

Стоит понимать, что помимо ЕАЭС важнейшими партерами в части импорта России являются Евросоюз и Китай, таким образом, именно производители этих стран могли пострадать от импортозамещения в России.

Для американской валюты ответные санкции России скорее были бы несущественны, а вот торговые отношения с Китаем, которые только ухудшаются последние годы, могут довольно значительно повлиять на доллар», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в обзоре исследовательской службы Конгресса США говорится, что американские экономические санкции могут негативно сказаться на роли доллара в мировой экономике.

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