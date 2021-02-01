Москва, , 15:51 — REGNUM Частные криптовалюты вроде биткоина могли бы стать новой мировой валютой, но пока к ним гораздо меньше доверия, чем к правительствам стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил профессор Российской экономической школы Константин Егоров.

Юань и доллар Андрей Грук © ИА Красная Весна

«Большинство экспертов сходятся во мнении, что на смену доллару придет именно юань. Прежде всего это связано с размером Китая и его вовлеченностью в мировую экономику, — сказал Егоров. — Частные криптовалюты (вроде биткойна) могли бы стать мировой валютой, но пока к ним гораздо меньше доверия, чем к правительствам стран. Более того, в отличие от существующих криптовалют, правительство, выпускающее доминирующую валюту, может поддержать мировую экономику в периоды глобальной нестабильности с помощью дополнительного выпуска денег. Тем не менее границы между этими альтернативами все больше и больше стираются».

Как пояснил Егоров, народный банк Китая уже давно разрабатывает и тестирует цифровой юань, одна из будущих версий которого может опираться на криптотехнологии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Егоров объяснил, может ли доллар утратить мировое лидерство.

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