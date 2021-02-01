Лондон, , 15:48 — REGNUM Министерство финансов Великобритании выделит £800 млн (свыше $1 млрд) на создание агентства по исследованию перспективных технологий, сообщает 1 февраля Financial Times.

Отмечается, что созданное агентство будет иметь возможность экспериментировать с новыми моделями финансирования для поддержки передовых и дорогостоящих научных исследований в Соединённом Королевстве.

Вместе с тем, по словам источников издания в правительстве, пока не приняты решения по поводу того, как точно будет называться это подразделение и где оно будет находиться.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале прошлого года крупнейшая фармацевтическая компания Великобритании GlaxoSmithKline наняла ведущих в мире специалистов по искусственному интеллекту с тем, чтобы с его помощью разработать лекарства будущего.

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