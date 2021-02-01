Москва, , 15:43 — REGNUM Доллар потеряет свое главенство тогда, когда его перестанут поддерживать мировые инвесторы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил профессор Российской экономической школы Константин Егоров. Так он прокомментировал прогноз Исследовательской службы Конгресса США, эксперты которой пришли к выводу, что многие страны отказываются от доллара и переходят на расчеты в других валютах, чтобы снизить свою зависимость от Америки.

«Доллар потеряет свое главенство тогда, когда его перестанут поддерживать мировые инвесторы. Если США будет накладывать слишком много санкций на большое количество стран, то, конечно, использование доллара станет более опасным для многих инвесторов. Как только отказ от американской валюты станет массовым, свою силу потеряет и сам доллар, и связанные с ним санкции, — сказал Егоров. — Тем не менее такой сценарий маловероятен. Во-первых, США вряд ли будут подвергать санкциям самые крупные и богатые страны, как раз чтобы не лишиться своего преимущества. А во-вторых, валюта какое-то время может оставаться общеиспользуемой, даже если все инвесторы предпочли бы другую мировую валюту».

Как пояснил Егоров, проблема здесь в том, что выгодно переходить на новую валюту только всем вместе, а не поодиночке.

«Это как если бы все мои друзья захотели перейти на новый мессенджер: произойти это могло бы, только если бы они скоординировались и приняли решение одновременно. Перейти с одной валюты на другую еще сложнее, потому что, в отличие от мессенджеров, одновременно поддерживать сразу две валюты слишком неудобно», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, основная причина того, что доля доллара в международных расчетах снижается, это нежелание основных участников международной торговли попадать под регулирование со стороны США.

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