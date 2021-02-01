Москва, , 15:42 — REGNUM Увеличение стоимости морских контейнерных перевозок вызвано дефицитом контейнеров, сложившимся в результате резкого роста спроса на морские перевозки между Китаем и США после того, как торговые отношения между этими странами начали восстанавливаться, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Это вызвало скопление пустых контейнеров на территории США и их нехватку в Юго-Восточной Азии. Позднее рост цен на этот вид перевозок стал «расползаться» по всему миру.

Но тут следует учитывать три фактора, которые говорят о том, что, скорее всего, какого-то взрывного и весьма существенного роста цен на товары массового спроса не предвидится.

Во-первых, вечного дефицита контейнеров, равно как и вечно скапливания пустых контейнеров в США, не ожидается — довольно быстро рынок придет в норму, спрос и предложение сбалансируются на равновесном уровне и цены на перевозки пойдут вниз.

Во-вторых, около 90% телевизоров, холодильников и стиральных машин, реализуемых в России, производится здесь же — у нас. В Россию доставляются только отдельные узлы и комплектующие.

Так что подсчеты, что «в контейнер влезает 60−70 холодильников» к данной проблеме имеют весьма косвенное отношение. Единственное, что у нас в стране действительно не производится, — это смартфоны.

Да и значительная доля компьютерной техники также импортируется. Но именно крупногабаритные изделия, которые удобней везти морем, собираются непосредственно в нашей стране.

В-третьих, доля морских грузоперевозок в национальном грузообороте составляет всего 8%. Из этих восьми процентов, лишь часть приходится на экспортно-импортные грузоперевозки (а какая-то часть — это наши внутренние перевозки).

А из оставшегося львиная доля приходится на перевозку нефти, газа, металлов, продукции металлургической и машиностроительной отраслей, зерна и иных сельхозтоваров и т.д.

Более того, географическое расположение Китая и России, а именно оттуда идет основной поток бытовой техники, одежды, гаджетов и т.д., способствуют грузообороту, обеспечиваемому наземным транспортом, а не морским. Доля морских перевозок между Россией и Юго-Восточной Азией относительно невелика.

Ну, и последнее — и у производителей, и у ритейла есть достаточные товарные запасы узлов и комплектующих, равно как и готовой продукции, которые способны на время заместить выпавшие из-за подорожания контейнерных перевозок товары.

Так что угрозы производителей и ретейла, что бытовая техника, обувь, одежда, мебель и иные товары неизбежно подорожают на 10−15% из-за временного роста стоимости морских контейнерных перевозок — обычный шантаж с целью оправдать взвинчивание цен.

Реальный уровень цен в любом случае будет определяться балансом спроса и предложения. Интересно будет посмотреть, как продавцы бытовой техники будут продавать холодильники на 15% дороже, чем они должны стоить», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые товары, ввозимые в Россию по морю, вырастут в цене из-за повышения стоимости перевозок, передавало 1 февраля РБК со ссылкой на участников рынка.

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