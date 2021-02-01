Ташкент, , 15:32 — REGNUM По итогам 2020 года Узбекистан экспортировал автомобили на сумму $208,7 млн, что на 30,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

Импорт автомобилей в денежном выражении увеличился на 7,5%, до $475 млн. За год в Узбекистане произвели 280 тыс. автомобилей, что на 3,3% больше, чем в 2019 году.

Производство автомобилей Cobalt увеличилось на 42,4%, до 79,9 тыс. единиц, автомобилей Gentra — на 12,5%, до 50 тыс., Labo — на 23,8%, до 9 тыс. единиц.

Вместе с тем отмечается спад производства автомобилей Nexia на 9,2%, до 66,4 тыс. единиц, Damas — на 0,2%, до 51,7 тыс. единиц, Spark — на 5,1%, до 23 тыс.

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