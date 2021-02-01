Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM По итогам 2020 года в Санкт-Петербурге на вторичном рынке было продано 147 642 легковые машины. Об этом 1 февраля сообщается на портале «Автостат Инфо».

Автомобильный поток Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, в прошлом году в этом регионе было перепродано машин на 2% больше, чем в 2019 году, когда было перепродано 144 693 авто.

Основным локомотивом продаж среди подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге стали иномарки. За 2020 год перепродажи машин иностранных марок здесь выросли на 2,5% к результату 2019 года, до 134 310 экземпляров. А вот перепродажи легковушек отечественного производства снизились на 2%, до 13 332 экземпляров.

Также стоит отметить, что в декабре прошлого года продажи подержанных легковушек в Санкт-Петербурге увеличились на 4,5% по сравнению с уровнем перепродаж 2019 года. Тогда в этом регионе было куплено 12 607 таких автомобилей.

Напомним, в прошлом году в Санкт-Петербурге дилерам удалось продать 142 837 новых легковых и легких коммерческих машин — на 7% меньше, чем в 2019 году.

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