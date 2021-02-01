Москва, , 15:13 — REGNUM Список самых ожидаемых в 2021 году в России новых премиальных автомобилей сегмента среднеразмерных кроссоверов и внедорожников (модели SUV (C)) обнародовали специалисты портала «Цена Авто».

Так, в 2021 году в России будут представлены пять новых автомобилей указанного сегмента, из которых три машины — это полностью новые модели для авторынка России, а две — обновленные версии уже представленных моделей.

Весной 2021 года немецкая компания Audi представит в России рестайлинговый Q5 второго поколения. В Европе модель была представлена во втором полугодие прошлого года. Также в начале года ожидается премьера кроссовера Audi Q5 Sportback, который является купеобразной версией Audi Q5.

В мае компания Genesis привезет в Россию новый кроссовер GV70, который был представлен в конце прошлого года.

Также весной ожидается выход на российский рынок ещё двух новинок — это новый Infiniti QX55 и обновленный Jaguar F-Pace.

Напомним, немецкая компания Porsche планирует в 2021 году представить в России купе 911 Turbo, кабриолет 911 Turbo Cabriolet нового поколения, спорткар 911 Targa, а также коллекционный автомобиль 911 Targa Heritage Design и новые плагин-гибридные модели Panamera.

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