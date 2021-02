1 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Константин Черепанов, , 15:58 — REGNUM На рынке в конце января 2021 года преобладали панические настроения, связанные со многими факторами, но самая интересная история произошла с одним из форумов сайта Reddit под названием r/wallstreetbets. На этом форуме обсуждаются инвестиции, и неожиданно для всего рынка инвесторы — физические лица решили заработать и заодно «наказать» Уолл-стрит. Стратегия участников форума состояла в том, чтобы найти акции, в которых открыт большой процент коротких позиций (относительно акций в обращении), и устроить так называемые «шорт-сквиз» и «гамма-сквиз».

Уолл-стрит RMajouji

Для этих целей участники использовали дешевые опционы-колл, которые вынуждали продавцов опционов покупать акции для хеджирования от потенциальных убытков, что приводило к росту акций. В то же время у хедж-фондов были открыты короткие позиции, они терпели убытки и были вынуждены закрывать короткие позиции, что приводило к еще большему росту цены акций.

На данный момент наиболее пострадавшим хедж-фондом является Melvin Capital — по сообщениям СМИ, в январе хедж-фонд потерял 53%. Однако, по данным Reuters, фирма привлекла денежные средства от инвесторов в последние дни января и закончила месяц с активами на $8 млрд, в то время как в начале года было $12,5 млрд. Melvin Capital считал, что акции убыточного розничного продавца видеоигр GameStop, которые пять месяцев назад торговались менее чем за $5, упадут еще больше. История получила продолжение, когда брокеры стали блокировать доступ розничных инвесторов к торгам акциями GameStop.

Магазин GameStop Oxiq

Сейчас наиболее часто упоминаемый брокер, который использовали участники r/wallstreetbets — Robinhood, — ограничил доступ к покупке акций и опционов таких компаний, как Game Stop Corp., AMC Entertainment Holdings Inc., Black Berry Ltd., Express Inc., Genius Brands International Inc., K Corp., Naked Brand Group Ltd. и Nokia Oyj. В этих активах надувается пузырь, похожая ситуация стала развиваться и на других рынках. Согласно последним данным, участники r/wallstreetbets, число которых достигло уже 7,7 млн человек, обратили свои взоры на серебро, которое за неделю уже выросло на 15%.

Корпорация Johnson& Johnson (JNJ) сообщила в пятницу, 29 января, что ее новая однократная вакцина против COVID-19 оказалась на 66% эффективнее в предотвращении умеренных и тяжелых случаев заболевания вирусом через 28 дней после вакцинации. Данные основаны на глобальном исследовании, в котором приняли участие более 44 000 участников. Только в США эффективность вакцины составила 72%. Вакцина также предотвратила 85% тяжелых инфекций и 100% госпитализаций и смертей, добавили в компании. Данные об эффективности были ниже, чем у Pfizer и Moderna, причем каждая прививка этих производителей обеспечивала более 90% эффективности в предотвращении COVID-19. Однако, в отличие от вакцин Pfizer и Moderna, вакцины J&J поставляются в виде одной дозы и могут храниться в течение более длительных периодов времени при менее экстремальных температурах.

На рынки в то же время продолжают поступать хорошие результаты компаний в рамках сезона отчетов S&P 500. Уже отчитались 185 корпораций, и большинство из них превысили ожидания как по росту выручки, так и прибыли, при этом рынок проигнорировал это из-за опасений касательно потенциальных пузырей и проблем с вакцинами.

Доходности UST находятся вблизи локальных максимумов, ожидая разрешения ситуации с пандемией. Так, в частности, доходность 10-летних трежерис снизилась на 2 б. п., до 1,07% за неделю, оставшись на том же уровне, так как инвесторы взвешивают риски продолжения второй волны пандемии, а также распространения вакцины и новых вливаний в экономику США. Новые размещения казначейства США составили существенный $121 млрд, что, однако, сильно не повлияло на рынок. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB также выросла на 2 б. п., до 2,12%, и также находится около уровней начала года.

На Нью-Йоркской фондовой бирже

Инвесторы взвешивают вероятность снижения ключевой ставки в UK ниже нуля. Такой шаг обусловлен сочетанием пандемии и Brexit, но вероятность его осуществления всё ниже, так как положено начало массовому распространению вакцины от COVID-19. Однако текущие ставки по гособлигациям UK уже отрицательные на кратко— и среднесрочном горизонте (-0,2% по 3-х месячным и — 0,05% по 3-х летним). Банк Англии может уже на этой неделе, 1−7 февраля, определиться с решением, тем более экономике нужны стимулы для уверенного восстановления.

Текущая торговая неделя будет наполнена новостным фоном. На этой неделе финансовые результаты предоставят 111 компаний из индекса S&P 500, включая технологические гиганты Amazon и Alphabet. В понедельник, 1 февраля, должны быть опубликованы данные индекса производственной активности (PMI). Участники рынка ожидают получить сигналы о состоянии экономики. В целом рынок будет ожидать улучшения экономической конъюнктуры, и в случае если показатель будет хуже декабрьского, то, скорее всего, на рынке произойдет локальная коррекция. Мировой фондовый рынок, на наш взгляд, будет находиться в боковике на фоне сохранения стимулирующих мер, как фискальной, так и монетарной политики, которые сейчас проводятся развитыми странами.

Фондовая биржа США Rafael Matsunaga

При этом факторами страха будут выступать новости об эффективности вакцин, а также о вакцинации. Мы не исключаем технических коррекций, которые нужно рассматривать как возможность для покупки. Дополнительная волатильность на рынке может наблюдаться на фоне эффекта r/wallstreetbets, в рамках которого возможны взлеты некоторых акций, у которых имеется значительная доля открытых коротких позиций (см. Macy’s, American Airlines, Gamestop, Nokia). В росте данных бумаг нет никакой фундаментальной составляющей — это спекуляция в чистом виде, поэтому данных бумаг стоит избегать, так как рано или поздно пузырь лопнет.