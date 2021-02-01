Москва, , 15:03 — REGNUM Из-за пандемии граждане РФ стали проводить больше времени дома, чем отчасти и обусловлен рост спроса на мебель и предметы интерьера, отмеченный в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил член федерального политсовета «Партии Роста», предприниматель в сфере мебельного бизнеса Максим Валецкий.

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«Во-первых, спрос рос и до пандемии. Вверх все потребительские рынки пошли где-то со второй половины 2019 года. Это, что называется, цикличный рост после затяжного кризиса 2014 года, из которого мы долго выходили, — сказал Валецкий. — Самым удачным до прихода коронавируса для производителей мебели оказался март. II квартал снова немного притормозил спрос из-за пандемии. С III квартала опять начался рост. Почему так происходит? Помимо цикличного спроса, о котором я уже говорил, люди стали больше времени проводить дома. Те деньги, которые они скопили на отпуск, разумно решили потратить на обустройство дома. Третий фактор — это введение льготной ипотеки и бум на рынке недвижимости».

Что касается 2021 года, то, как полагает Валецкий, спрос на мебель продолжит расти.

«Во-первых, границы не спешат открывать, а значит, не потраченный на заграницу денежный запас снова частично отправится на благоустройство квартир и домов, — сказал Валецкий. — Второе — это продление льготной ипотеки. Многие вносили деньги в стройку на этапе котлована или первых этажей, поэтому дома будут достраиваться, сдаваться, и квартиры нужно будет обставлять мебелью, что тоже поддержит спрос».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Солянникова заявила, что пандемия коронавируса в РФ определила рост спроса на мебель и предметы интерьера, но по мере возвращения людей в офисы темпы роста этого спроса будут снижаться.

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